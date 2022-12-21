Возле Кипра обнаружено крупное месторождение природного газа

Консорциум, состоящий из энергетических компаний Eni (Италия) и французской Total, ускоряет планы по разработке месторождений природного газа у берегов Кипра после открытия третьего месторождения, содержащего 2-3 триллиона кубических футов углеводородов, на той же лицензионной разведочной площади.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Министерство энергетики Кипра объявило об открытии скважины Зевс-1 примерно в 162 километрах внутри Блока 6 у южного побережья Кипра на глубине 2300 метров. Месторождение, содержащее 105-метровый газовый столб, расположено всего в 5 километрах к западу от скважины Cronos-1, где в августе консорциум объявил о запасах природного газа в 2,5 триллиона кубических футов.

Консорциум сделал свое первое открытие газа на блоке 6 в 2018 году на скважине Калипсо-1, но еще не дал никаких оценок его размера. Министерство заявило, что новейшее открытие «подтверждает многообещающий потенциал этого района», поскольку Кипр надеется экспортировать углеводороды в условиях энергетического кризиса.

Министр энергетики Кипра Натаса Пилидес заявила, что количество газа, уже обнаруженного в морской экономической зоне Кипра, по консервативным оценкам составляет 12-15 триллионов кубических футов. Другие компании, также владеющие лицензиями на разведку блоков в исключительной экономической зоне Кипра, включают Chevron и партнеров Dutch Shell и израильскую NewMed, а также ExxonMobil и партнера Qatar Petroleum. Консорциум Eni-Total владеет наибольшим количеством концессий — 7 из 13 блоков, составляющих кипрскую зону.

Chevron, Shell и NewMed разрабатывают месторождение Aphrodite, которое, по оценкам, содержит примерно 4,25 триллиона кубических футов газа, которое, как ожидается, поступит на рынки к 2027 году. Согласно анализу Восточно-средиземноморского газового форума, в состав которого входят Греция, Италия, Египет, Кипр, Израиль, Франция, Иордания и Палестина, природного газа в Восточном Средиземноморье достаточно для экспорта как минимум до 2050 года.

«Курсор» сообщал, что Египет обнаружил крупное газовое месторождение в Средиземном море.