Египет обнаружил крупное газовое месторождение в Средиземном море

Египет обнаружил крупное газовое месторождение в восточной части Средиземного моря.
Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Тарек Эль Молла, сообщает Reuters.
Отмечается, что месторождение газа найдено в блоке Наргис. Это один из четырех морских разведочных блоков, в которых операционными долями владеют компании Chevron и Tharwa Petroleum.
Предварительно объемы газа в новой скважине составляют около 100 миллиардов кубометров.
«Находка может дать толчок усилиям Египта по позиционированию себя в качестве энергетического центра в восточном Средиземноморье после того, как в 2015 году компания Eni объявила об открытии гигантского газового месторождения Зохр», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, Палестина договорилась с Египтом о добыче газа с месторождения Марин. Договор был подписан без какого-либо участия Израиля, а единственная роль еврейского государства в Газе будет заключаться в выдаче разрешений на разведку и последующую разработку газового шельфа.
По словам директора управления по энергетике и природным ресурсам Палестинской автономии Дафара Мильхама, соответствующее соглашение подписали Палестинский инвестиционный фонд, Международная ассоциация подрядчиков и Египетская газовая компания Egyptian Natural Gas Holding Company.
Также Курсор писал о том, что месторождение «голубого топливса» на шельфе Газы является главной темой для переговоров между Израилем, Египтом и палестинской администрацией. Дискуссии якобы идут при содействии и посредничестве США и ЕС.
Источники, вовлеченные в этот вопрос, сообщили, что Израиль положительно относится к этому процессу. Так, ресурсы могут помочь снабжать электростанцию в Газе природным газом и получать доход для палестинской администрации.