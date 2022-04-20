Возвращение капсулы с израильским астронавтом задерживается из-за погодных условий

Израильский астронавт Эйтан Стиббе и еще три космонавта из других стран задерживаются на МКС из-за погодных условий в местах, где должна быть произведена посадка.

НАСА сообщает, что плохая погода опять стала причина переноса возвращения миссии Axiom 1 с Международной космической станции, которая должна доставить домой четырех астронавтов, включая израильтянина Эйтана Стиббе.

«Из-за неблагоприятных прогнозов погоды мы все еще оцениваем, когда будет безопасно вернуть миссию #Ax1 домой с @Space_Station», — сообщает НАСА в Твиттере.

Изначально планировалось, что миссия покинет станцию на 24 часа раньше, но погода несколько раз откладывала ее отправку, что бросает тень на первую коммерческую миссию космического туризма под руководством США, которая до сих пор в основном обходилась без заминок.

Ран Ливне, глава Центра Илана Рамона, который участвовал в отправке Стиббе в небо, рассказал СМИ, что существует семь возможных мест падения, но все они имеют высокие волны, «поэтому они решили не рисковать жизнью экипажа».

«Мы шутили с коллегами из НАСА, что знаем, как отправлять капсулы на космическую станцию, но не можем контролировать погоду», — говорит он.

Выступая перед тем, как НАСА объявило о задержке, он сказал, что если полет будет отложен снова, то это, скорее всего, будет означать, что Стиббе останется в космосе еще на 24 часа.

Курсор ранее писал, что второй в истории израильский астронавт рассказал, как привыкает к жизни без гравитации. Второй в истории израильтянин, побывавший в космосе, сообщил ивритоязычным СМИ во вторник, что начал акклиматизироваться к состоянию невесомости на Международной космической станции.