Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем есть у короля Чарльза III

Британский доктор Гарет Най обратил внимание на один момент, который может свидетельствовать о давних проблемах со здоровьем новоиспеченного монарха.

Несколько дней назад Чарльз III официально стал королем Великобритании, поэтому внимание к его личности усилилось. Многие начали обращать внимание на его поведение, внешность, эмоции и даже заметили, какие у новоиспеченного монарха могут быть проблемы со здоровьем.

Это подметил и рассказал британский доктор Гарет Най, передает Daily Star.

По его словам, у Его Величества опухшие пальцы, что не раз было заметно на фотографиях, особенно, после его долгих перелетов или путешествий в жаркие страны. Это свидетельствует о том, что король страдает отечностью, а она может быть причиной многочисленных заболеваний, а также задержкой воды, что наиболее вероятно, в пожилом возрасте.

Специалист отметил, что отечность возникает, когда организм начинает задерживать жидкость в конечностях, как правило, в ногах, пальцах и лодыжках. И женщины больше подтверждены этой проблемы, нежели мужчины.

Другой причиной появления «колбасных пальцев» является артрит. Это заболевание часто возникает у людей старше 60 лет. Чаще всего он поражает три области кисти — сустав большого пальца или любой из суставов пальцев. В результате этого пальцы опухают и становятся болезненными.

«Курсор» писал ранее, что после своей смерти королева Великобритании Елизавета ІІ оставила более 500 миллионов долларов личных активов. И большую их часть унаследует король Чарльз III.