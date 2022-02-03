Врач рассказала, в каком возрасте дети тяжелее всего переносят Омикрон

Врач объяснила, кто подвержен большому риску из-за Омикрона.

Об этом рассказала иммунолог Ольга Урбась, передает «Укринформ».

Так, «Омикрон» тяжелее всего переносят дети до года – у них быстро развивается тяжелая пневмония.

«Самая большая сегодня проблема состоит в том, что болеют и тяжело переносят Омикрон дети до года. Есть очень много пневмоний. Они тяжелы и имеют быстрое развитие. Особенно у детей, которые находятся не на грудном вскармливании», — отметила Урбась.

По ее словам, с многие младенцы поступают в медучреждение через реанимационное отделение. Тяжелая пневмония может протекать 6-8 недель. Дети постарше, добавила врач, Омикрон переносят легче.

«Омикрон – это, в первую очередь, быстрая распространяемость. Инкубационный период составляет до 3 дней. Вторая особенность – очень часто наблюдается повторная зараженность. Дети болеют, якобы выздоровели, а через месяц болеют повторно. То есть есть быстрая мутация. Часто кажется, что уже приходит выздоровление, но на 7-10-й день болезни становится хуже. Это касается и детей, и пожилых людей», – отметила Урбась.

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