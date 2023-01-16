Врачи назвали самую популярную пластическую операцию в мире

Если лидером прошлых лет было увеличение груди, то теперь его вытеснила липосакция, говорят эксперты.

Международное общество эстетической пластической хирургии ISAPS назвало самую популярную косметическую операцию в мире. Лидером стала липосакция.

Об этом пишет CNN.

Ранее самой популярной пластикой было увеличение груди, говорит редактор отчета, доктор Джанлука Кампильо. Он связывает снижение популярности увеличения груди с беспокойством по поводу неходжкинской лимфомы BIA-ALCL — рака иммунной системы, который ассоциируют с грудными имплантами.

Он также отметил резкий скачок числа пациенток, желающих удалить свои имплантаты. За последние четыре года частота проведения этой процедуры в мире выросла почти на 50%.

Общее количество хирургических процедур выросло более чем на 33% за последние 4 года, в то время как нехирургические процедуры (наиболее популярными из которых является ботокс) за тот же период выросли более чем на 54%, прокомментировал эксперт.

14,8% всех косметических операций в мире приходится на процедуру контурной пластики, также известную как липосакция. Аналогичный показатель для увеличения груди упал до чуть более 13%. Также среди самых популярных процедур оказались ринопластика (изменение формы носа) и абдоминопластика (подтяжка живота). Хирургия век была третьей по распространенности процедурой в мире в 2021 году и самой популярной среди мужчин.

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