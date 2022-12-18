Врачи предупредили, что шпинат может вызвать галлюцинации

Сотни австралийцев после употребления в пищу листьев салата почувствовали недомогание, вплоть до галлюцинаций.

Некоторые жители Австралии написали в социальных сетях в шутку, что они интересуются, где получить галлюциногенный шпинат. «Никогда меня так не интересовал салат», — написал один из пользователей Twitter.

Такое стало возможным из-за необычного отравления, которое зафиксировано у более, чем сотни австралийцев, сообщает NYT.

Бред, высокая температура, галлюцинации — эти тревожные симптомы, которые испытали десятки австралийцев после употребления в пищу листьев салата.

Более 100 человек сообщили о таких симптомах, в том числе 54 человека обратились за медицинской помощью. В итоге четыре крупные сети супермаркетов отозвали продукты, содержащие подозрительный шпинат.

Органы здравоохранения заявили, что шпинат вызвал «возможные токсические реакции, связанные с пищей», у пострадавших были такие симптомы, как делирий, галлюцинации, помутнение зрения, учащенное сердцебиение и лихорадка.

Производитель шпината, компания Riviera Farms в штате Виктория, заявила, что продукт был «заражен сорняком».

Какой сорняк может сделать шпинат галлюциногенным? Департамент здравоохранения штата Виктория заявил, что симптомы свидетельствуют об «антихолинергическом синдроме», типе отравления, в основном вызываемого растениями семейства пасленовых, включая паслен, дурман и корень мандрагоры.

Кроме того, галлюцинации, вызванные недостатком ацетилхолина, связаны с системой памяти, поэтому они, как правило, связаны с людьми, которых страдалец знает или узнает, сказал он. «Это могут быть умершие родственники или люди, которые каким-то образом смутно им знакомы».

По словам медиков, у тех, кто испытывает более серьезные симптомы, может возникнуть трудность в определении того, что реально.

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