В замороженном шпинате Санфрост снова нашли неприятный «сюрприз»

При этом продукция компании выросла в цене.

Израильская компания «Санфрост» продолжает попадать в неприятные ситуации. На днях в упаковке замороженного шпината, жительница Тель-Авива обнаружила птичье перо.

Об этом сообщает издание News.walla.

Женщина, мать троих детей, рассказала, что купила замороженные овощи и оставила в тарелке, чтобы они оттаяли. Но вернувшись, увидела в шпинате торчащее птичье перо. При этом израильтянка отметила, что продукция «Санфрост» в последнее время выросла в цене.

Известно, что компания только три месяца назад вернула на полки магазинов отозванные товары после скандала, в который попала из-за найденных «чужеродных предметов» в упаковках. Речь идет о различных частях животных.

חשבתם שגן החיות בסנפרוסט נגמר? גם אנחנו. נטלי מתל אביב פתחה שקית תרד שרכשה — ומצאה בפנים נוצה pic.twitter.com/qycHUUlQrL — וואלה! (@WallaNews) December 2, 2022

«Курсор» писал ранее, что в сентябре компания «Санфрост» заявила, что усилила контроль за качеством продукции, в соответствии с указаниями минздрава, представители которого устроили на заводе проверку. Также в компании отметили, что увеличили количество работников, занимающихся ручной сортировкой, чтобы избежать в дальнейшем подобных инцидентов.

Еще мы писали, что израильтянин подал жалобу в минздрав страны после того, как обнаружил часть пресмыкающегося в пакете с замороженной фасолью, принадлежащей компании «Санфрост».

Напомним, в пакете с замороженной фасолью компании «Санфрост» женщина обнаружила голову мыши.