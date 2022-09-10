«Все! Купянск наш!: украинские военные отвоевали стратегически важный город

Сообщается, что ВСУ взяли Купянск Харьковской области под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом. Соответствующую информацию подтвердила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова, а также депутат Дергачевского городского совета Алексей Степаненко.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Все! Купянск наш! Вооруженные силы Украины зашли в Купянск Харьковской области. Украинские военные с боевым флагом 1-го механизированного батальона 92-й ОМБр», — написал он в соцсети и прикрепил фото.

Стоит отметить, как важно для Украины освобождение Купянска от оккупантов. Дело в том, что город является ключевым железнодорожным центром для российских войск, ведь российская логистика до сих пор подвязана именно под железную дорогу, а не, например, под автомобильные пути. Теперь им путь через Купянск закрыт. Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области продолжается.

Ранее «Курсор» писал о том, что военные рф жалуются, что ВСУ их взяли в кольцо на Харьковщине. Есть доказательства, которые свидетельствуют о том, что они подавлены и напуганы наступлением ВСУ, которые пункт за пунктом освобождают захваченные территории Харьковской области.