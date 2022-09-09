Военные рф жалуются, что ВСУ их взяли в кольцо на Харьковщине — перехват разговора

19:00, Сегодня
Происшествия, Новости СНГ
война в украине, фото
Фото: Генштаб ВСУ

Очередной перехваченный разговор российских солдат свидетельствует, что они подавлены и напуганы наступлением ВСУ, которые пункт за пунктом освобождают захваченные территории Харьковской области.

Солдат армии рф*, находящийся на территории Харьковской области, в телефонном разговоре рассказал своему сослуживцу, что бойцы ВСУ взяли их в кольцо. Их разговор перехватили украинские разведчики и выложили в сеть.

Запись разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

«Кажется, мы сейчас в окружении. Выйти не дают… Нам «дали на орехи», один танк загорелся. Вышли из боя — к нам подмога, так их тоже сожгли. Спасать некого, корпуса нет», — рассказывает захватчик.

Он добавил, что спастись помогло только чудо, но теперь они опять в сложном положении.  П его словам, украинцы бьют со всех сторон и ждать помощи от других солдат рф не приходится.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

 

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Автор материала:
Тали Малкина
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