Военные рф жалуются, что ВСУ их взяли в кольцо на Харьковщине — перехват разговора

Солдат армии рф*, находящийся на территории Харьковской области, в телефонном разговоре рассказал своему сослуживцу, что бойцы ВСУ взяли их в кольцо. Их разговор перехватили украинские разведчики и выложили в сеть.

Запись разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

«Кажется, мы сейчас в окружении. Выйти не дают… Нам «дали на орехи», один танк загорелся. Вышли из боя — к нам подмога, так их тоже сожгли. Спасать некого, корпуса нет», — рассказывает захватчик.

Он добавил, что спастись помогло только чудо, но теперь они опять в сложном положении. П его словам, украинцы бьют со всех сторон и ждать помощи от других солдат рф не приходится.