Военные рф жалуются, что ВСУ их взяли в кольцо на Харьковщине — перехват разговора

Запись разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны.
«Кажется, мы сейчас в окружении. Выйти не дают… Нам «дали на орехи», один танк загорелся. Вышли из боя — к нам подмога, так их тоже сожгли. Спасать некого, корпуса нет», — рассказывает захватчик.
Он добавил, что спастись помогло только чудо, но теперь они опять в сложном положении. П его словам, украинцы бьют со всех сторон и ждать помощи от других солдат рф не приходится.
Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!