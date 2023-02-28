На Турцию обрушилось еще два новых землетрясения

В районе Оникисубат города Кахраманмраш были зарегистрированы два землетрясения, превышающих 4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает TRT Haber.

Как отмечено в сообщении, специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой в 4,1 и 4,5 балла. Землетрясения произошли примерно в 17:39 по местному времени.

Первое землетрясение произошло на глубине 9,88 километра над поверхностью моря. А землетрясением магнитудой 4,1 произошло в районе через 10 минут. Его эпицентр находился на глубине 13,61 километра.

Предварительно, жертвы или пострадавшие — не зафиксированы.

Напомним, 27 февраля в Турции произошло землетрясение. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre), на востоке страны зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2, а само землетрясение произошло на глубине 10 км.

Также землетрясение магнитудой 5,6 нанесло урон турецкому городу Малатья. Эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, находился в районе Йешилютр. В AFAD заявили, что 25 зданий в городе были разрушены. Также 69 человек госпитализировали в больницы с различными травмами.

«Курсор» сообщал о том, что с начала февраля было зафиксировано шесть землетрясений и в Израиле, но все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года. Тем временем опрос показал, что после серии землетрясений, ощущавшихся в Израиле в последние недели, израильтяне предпочитают искать квартиры в новых домах.