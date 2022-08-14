ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту на Херсонщине: момент попал на видео

Появилось новое видео, на котором отчетливо видно попадание в Антоновский мост сегодня ночью.
Отметим, что ночью 14 августа в оккупированном Донецке и на Херсонщине прогремели взрывы. СМИ предполагали, что бойцы ВСУ снова попали по Антоновскому мосту. Взрывы в Херсонской области раздались примерно в 1:00.
Местных жителей призывали находиться в укрытии.
Появившееся сегодня утром видео подтвердило информацию об ударе по мосту.
Ранее мы писали, что войска рф* несут значительные потери, прежде всего в живой силе. Как отметил главнокомандующий ВСУ, Валерий Залужный пятая часть подразделений вс рф, вовлеченных в боевые действия в Украине, уже разгромлена. Об этом в Телеграме сообщил сам Залужный по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!