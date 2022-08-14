ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту на Херсонщине: момент попал на видео

ВСУ нанесли минимум 4 удара по Антоновскому мосту на Херсонщине. Российские оккупанты запустили много ПВО из других городов, но ни одного попадания не зафиксировано, согласно очевидцам.

Появилось новое видео, на котором отчетливо видно попадание в Антоновский мост сегодня ночью.

Отметим, что ночью 14 августа в оккупированном Донецке и на Херсонщине прогремели взрывы. СМИ предполагали, что бойцы ВСУ снова попали по Антоновскому мосту. Взрывы в Херсонской области раздались примерно в 1:00.

Местных жителей призывали находиться в укрытии.

Появившееся сегодня утром видео подтвердило информацию об ударе по мосту.

Ранее мы писали, что войска рф* несут значительные потери, прежде всего в живой силе. Как отметил главнокомандующий ВСУ, Валерий Залужный пятая часть подразделений вс рф, вовлеченных в боевые действия в Украине, уже разгромлена. Об этом в Телеграме сообщил сам Залужный по итогам телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!