Вупи Голдберг вновь поразила своим заявлением о Холокосте

«Холокост не связан с расой», а скорее с «бесчеловечностью человека по отношению к человеку», — считает американская актриса.

Американская актриса и продюсер Вупи Голдберг вновь, как и в январе этого года, отличилась скандальным высказыванием о Холокосте. По ее словам, геноцид был не «расовым», а скорее формой преступления «белых против белых».

«Моя лучшая подруга сказала: «Не зря в переписи населения нет графы для еврейской расы. Так что это наводит меня на мысль, что мы, вероятно, не раса», — сказала Голдберг в интервью Sunday Times of London.

Голдберг пояснила свое мнение: «Изначально дело было не в расе, нацисты также убивали людей, которых они считали «умственно неполноценными».

Когда интервьюер Дженис Тернер возразила, что сами нацисты считали евреев расой, Голдберг заявила, что использовать их определение неправильно. «Угнетатель говорит вам, кто вы есть. Почему вы им верите? Они нацисты. Зачем верить тому, что они говорят?» — настаивала она.

Объясняя, что евреев нельзя идентифицировать как расу, она сказала: «Вы не можете отличить еврея на улице. Вы могли бы найти меня. Вы не могли их найти».

Голдберг продвигала свой новый фильм «Тилль», в котором она играет мать активистки движения за гражданские права Мэми Тилль-Мобли. Фильм рассказывает реальную историю поисков справедливости Тилль-Мобли после того, как ее сын, 14-летний Эммет Тилль, был линчеван сторонниками превосходства белой расы в Миссисипи в 1955 году.

Голдберг вызвала бурную реакцию еще в январе, заявив, что «Холокост не связан с расой», а скорее с «бесчеловечностью человека по отношению к человеку». Тогда большинство еврейских лидеров раскритиковали ее первоначальное заявление, отметив, что Гитлер называл евреев низшей расой. Голдберг извинилась в сети в ночь, когда она сделала это замечание, и в шоу на следующий день, однако президент ABC News Ким Годвин отстранил ее на две недели.

Ранее Курсор писал, что актриса Вупи Голдберг попала в скандал из-за высказываний о Холокосте.