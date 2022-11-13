Выборы в США: демократы сохранили контроль над Сенатом

Президент США Джо Байден сказал, что он невероятно доволен результатами выборов, а республиканцам наступило время решить, «кто они».

Демократы сохранят контроль над Сенатом США после победы в решающей гонке в штатах Невада и Аризона.

Об этом сообщает BBC.

По прогнозам, в Неваде сенатор Кэтрин Кортес Масто победит кандидата от республиканцев Адама Лаксальта, но результаты пока не оглашены. А победа демократа Марка Келли на промежуточных выборах в Аризоне ставит под сомнение превосходство республиканцев. Благодаря этому демократическая партия сохранит контроль над Сенатом.

Сейчас результаты таковы, что у демократов будет 50 мест в Сенате, а у республиканцев — 49.

Также будут еще результаты по Джорджии, где в следующем месяце пройдет второй тур.

При положительном результате даже по одному из этих штатов демократы сохранят контроль над Сенатом, поскольку ничья во время голосования сенаторов может быть разрешена вице-президентом США — демократом Камалой Харрис.

Президент США Джо Байден сказал, что он невероятно доволен, и республиканцам пора решить, «кто они».

Получение преимущества в Сенате республиканцами нанесло бы существенный урон планам президента США Джо Байдена.

Кроме того, итоги промежуточных выборов важны для 45-го президента США Дональда Трампа, который сейчас оспаривает в суде повестку о вызове в Конгресс для дачи показаний Специальному комитету, занимающемуся расследованием. Иск, поданный Трампом, может ему подарить отсрочку, чтобы дотянуть до роспуска комитета.

Ранее Курсор писал, что демократы побеждают в одном из ключевых штатов. И Аризона, и Невада считались «спорными штатами», в которых Республиканская партия имела весомые шансы на победу и получение контроля над верхней палатой Конгресса.