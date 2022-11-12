Выборы в Сенат США: демократы побеждают в одном из ключевых штатов

И Аризона, и Невада считались «спорными штатами», в которых Республиканская партия имела весомые шансы на победу и получение контроля над верхней палатой Конгресса.

Кандидат в сенаторы от Демократической партии США в штате Аризона Марк Келли побеждает своего конкурента-республиканца Блейка Мастерса, благодаря чему партия действующего президента Джо Байдена усиливает свои позиции в верхней палате Конгресса.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что, по прогнозам ведущих американских СМИ, Келли вырывается вперед и обеспечивает Демократической партии уже 49-е место в Сенате США против 49 у республиканцев. Это означает, что для сохранения большинства в верхней палате Конгресса демократы должны получить еще одного сенатора.

«Пока остаются неподсчитанными результаты выборов в Сенат только в одном штате — Невада, где действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто противостоит республиканцу Адаму Лаксальту, бывшему генпрокурору штата. Последние подсчеты свидетельствуют, что Кортес Масто начала сокращать отрыв от Лаксальта, поэтому спрогнозировать исход голосования там американские медиа пока не могут», — говорится в материале.

Как отмечает издание, и Аризона, и Невада считались до дня промежуточных выборов 8 ноября спорными штатами, в которых Республиканская партия имела весомые шансы на победу и получение контроля над Сенатом. Примечательно, что оба кандидата от республиканцев — Мастерс и Лаксальт — выражали несогласие с результатами выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл.

Кроме того, до 6 декабря будет оставаться неизвестным победитель выборов в штате Джорджия, где состоится второй тур, поскольку ни один из кандидатов — демократ Рафаэль Ворнок, который сейчас является сенатором, и республиканец Гершел Уокер — не набрал необходимые минимум 50% голосов.

Как сообщал Курсор, 8 ноября в США прошли выборы, которые не только определят будущее направление государственной политики США, но и окажут влияние на президентские выборы в 2024 году.

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