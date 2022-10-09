Выполнены около полумиллиона лет тому: ученые проанализировали кремневые орудия из пещеры Tunel Wielki

Это означает, что они являются одними из древнейших творений рук человека на территории современной Польши.
Об этом 8 октября сообщает Radio RMF24.
Находка была обнаружены археологами в пещерах на Краковско-Ченстоховской возвышенности несколько десятков лет назад. Одним из них является пещера Tunel Wielki недалеко от Ойцува.
Большая часть находок оказалась в картонных коробках, а затем на складах. Только в последние годы исследователи начали тщательно их анализировать. Ученые долгое время считали, что самым древним следам присутствия человека в пещере Tunnel Wielki не более 40 тысяч лет. Оказалось, что эти предварительные выводы были неверны.
Среди мелких костей, в основном зубов, были остатки бывших родственников сегодняшних грызунов и более крупных животных. Палеонтологи установили, что это мосбахский волк (Canis mosbachensis), ликаон — из семейства псовых (Lycaon lycaonoides), а также предок пещерного медведя и двух видов кошачьих — пещерного льва и ягуара. Все они были найдены в наших землях за 450-550 тысяч.
В этом же слое находилось также 40 кремневых реликвий — в основном отходы от изготовления орудий, но и несколько конечных продуктов. Среди них — скребки, то есть небольшие кремневые ножи.
«Поскольку эти артефакты происходят из того же слоя, что и кости, это означает, что их возраст очень похож», — объясняет доктор Малгожата Кот с факультета археологии Варшавского университета.
Ранее «Курсор» сообщал, что археологи обнаружили неизвестный римский город с гигантскими постройками. Городской комплекс существовал между первым и вторым веками нашей эры.