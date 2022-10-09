Выполнены около полумиллиона лет тому: ученые проанализировали кремневые орудия из пещеры Tunel Wielki

Ученые из Польши провели исследования в пещере Tunel Wielki. Анализ кремневых орудий, которые найдены 50 лет назад, показал, что их возраст около полумиллиона лет.

Это означает, что они являются одними из древнейших творений рук человека на территории современной Польши.

Об этом 8 октября сообщает Radio RMF24.

Находка была обнаружены археологами в пещерах на Краковско-Ченстоховской возвышенности несколько десятков лет назад. Одним из них является пещера Tunel Wielki недалеко от Ойцува.

Большая часть находок оказалась в картонных коробках, а затем на складах. Только в последние годы исследователи начали тщательно их анализировать. Ученые долгое время считали, что самым древним следам присутствия человека в пещере Tunnel Wielki не более 40 тысяч лет. Оказалось, что эти предварительные выводы были неверны.

Среди мелких костей, в основном зубов, были остатки бывших родственников сегодняшних грызунов и более крупных животных. Палеонтологи установили, что это мосбахский волк (Canis mosbachensis), ликаон — из семейства псовых (Lycaon lycaonoides), а также предок пещерного медведя и двух видов кошачьих — пещерного льва и ягуара. Все они были найдены в наших землях за 450-550 тысяч.

В этом же слое находилось также 40 кремневых реликвий — в основном отходы от изготовления орудий, но и несколько конечных продуктов. Среди них — скребки, то есть небольшие кремневые ножи.

«Поскольку эти артефакты происходят из того же слоя, что и кости, это означает, что их возраст очень похож», — объясняет доктор Малгожата Кот с факультета археологии Варшавского университета.

Ранее «Курсор» сообщал, что археологи обнаружили неизвестный римский город с гигантскими постройками. Городской комплекс существовал между первым и вторым веками нашей эры.