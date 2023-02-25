WSJ: Украину сближают с НАТО, чтобы склонить рф к мирным переговорам

Представители Франции, Великобритании и Германии сделали предложение Украине о заключении совместного договора, который способствует ускоренному приближению к Североатлантическому Альянсу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Предложение британского премьер-министра Риши Сунака о заключении совместного договора было поддержано представителями Франции и Германии. Данный договор обеспечит Украину доступ к западной военной технике и будет обязывать Киев начать мирные переговоры с * москвой. Однако, это не означает, что Украина станет членом Североатлантического Альянса.

Согласно сообщениям издания, представители Франции и Германии сомневаются, что Украина сможет решить конфликт с россией военным путем. Они также считают, что западные партнеры не смогут оказывать военную поддержку Украине, если конфликт не будет разрешен мирным путем.

«Мы постоянно повторяем, что россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым», — заявил изданию собеседник из Франции.

Согласно сообщению издания, президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц, обсуждали с президентом Украины Зеленским необходимость рассмотрения возможности мирных переговоров с москвой. В то же время, по данным источника, подписание договора должно продемонстрировать россии, что Запад готов со временем увеличить свою военную помощь Украине. Именно это может убедить кремль в том, что он не сможет достичь своих военных целей.

Как сообщает источник издания WSJ, на саммите НАТО Украине должно быть предложено четкое решение, которое позволит президенту Зеленскому получить политическую победу и использовать ее как стимул для переговоров. Войны россии имеют тенденцию переходить из замороженного в размороженное состояние, поэтому Украина потребует от Запада больше гарантий.

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