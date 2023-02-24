Украина готовится к деоккупации Крыма — Зеленский

Украина готовится к деоккупации Крымского полуострова.

Об этом во время пресс-конференции по случаю годовщины полномасштабного вторжения рф* в Украину заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, в частности делаются технические шаги – готовится оружие, формируются бригады наступления и прочее.

«Отвечая по поводу сроков и шагов, я могу сказать только одно. Это зависит от всех нас. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовы морально, мы готовимся технически — оружием, усилением, формированием бригад наступления, разной категории, мы отправляем людей на обучение. Мы должны быть готовы, а дальше будут справедливые шаги деоккупации. И дай Бог, чтобы они были удачными», — заявил Зеленский.

Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.