Ядерная угроза миру: Украина призвала МАГАТЭ и G7 отреагировать на планы рф относительно запорожской АЭС

Киев призывал к решительным действиям в отношении российской ядерной промышленности. Действия россии*, которые направлены на «юридическое закрепление» оккупации ЗАЭС «росатомом», угрожают миру.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отправил обращение к МАГАТЭ и профильным министрам государств G7, чтобы те решительно отреагировали.

Об этом 6 октября сообщается на сайте украинского кабиина.

В письмах указано, что попытки кремля создать юридические основания относительно эксплуатации ядерного объекта должны пресекаться. Это является грубым нарушением норм безопасности, защиты и гарантий. Российские захватчики похищают ценные ядерные и радиоактивные материалы.

Украина рассматривает возможность перезапуска крупнейшей в Европе атомной электростанции для обеспечения ее безопасности всего через несколько недель после опасений радиационной катастрофы на оккупированной россией станции. С таким заявлением выступил ранее и заявил во вторник президент компании, которая эксплуатирует учреждение.

Запорожская атомная электростанция стала одним из самых тревожных очагов вторжения рф в Украину. Она была повреждена в ходе боевых действий, что вызвало международную тревогу, а главу объекта задержали оккупационные силы на выходных, прежде чем его освободили с российского плена.

Украинская государственная атомная компания «Энергоатом» 11 сентября приняла решение остановить последний из шести реакторов станции. Действия российских оккупантов спровоцировали отключение надежных внешних источников питания для охлаждения и других систем безопасности, что может привести к потенциально катастрофической аварии.

Ранее «Курсор» сообщал, что президент рф владимир путин продолжает объявлять никчемные указы, которые не имеют никакой юридической силы. Он поручил создать предприятие «Запорожская АЭС» в целях «обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!