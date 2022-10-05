Россия присвоила Запорожскую АЭС: подписан соответствующий указ

Еще президент рф* поручил создать предприятие «Запорожская АЭС» в целях «обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии».

Сегодня, 5 октября, президент российской федерации владимир путин утвердил аннексию четырех захваченных украинских областей, а также присвоил Запорожскую АЭС.

Соответствующее решение опубликовано на сайте его администрации.

Глава кремля поручил правительству «принять в собственность» электростанцию и до 2028 года определить, как на обеспечение ее безопасности тратить бюджетные средства.

В указе говорится, что Запорожская АЭС и имущество, необходимое для ее работы переходит в собственность россии. Также путин поручил создать предприятие «Запорожская АЭС», чтобы «обеспечить безопасность объектов использования атомной энергии».

Управляющей компанией президент рф назначил АО «Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС», учередителем компании является дочернее предприятие «Росатома» — «Росэнергоатом».

«Курсор» писал ранее, что ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую контролируют российские военные, продолжает оставаться напряженной. Первый и второй энергоблоки объекта критической инфраструктуры на данный момент заминированы.

Еще мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил разочарование результатами, которые предоставила МАГАТЭ после визита на Запорожскую АЭС.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!