«Яйцо Годзиллы»: на берег пляжа в Японии выбросило большой металлический шар

На берег пляжа в Японии выбросило большой металлический шар, который местные жители и пользователи соцсетей уже успели назвать «яйцом Годзиллы».

Об этом пишет Gizmodo.

Первой его обнаружила женщина во время утренней прогулки по пляжу, она и сообщила местным властям о находке. Другой же местный житель заявил, что не понимает, почему шар вызвал такой ажиотаж, поскольку он давно лежит на берегу.

«Я даже пытался его сдвинуть, но у меня ничего не получилось», — отметил мужчина.

В местных СМИ также пишут, что диаметр металлического шара составляет примерно 1,5 метра.

Новости о находке запустили целый шквал обсуждений в социальных сетях, среди которых было немало теорий заговоров. Одно из самых популярных предположений заключается в том, что на японский пляж вынесло «яйцо Годзиллы». Другие пошли дальше и заявили, что было найдено яйцо дракона.

Более близкие к реальности комментаторы беспокоились, что металлические шары имеют какое-то отношение к воздушным шарам-шпионам, которые также были замечены над территорией Японии. Один из таких был недавно сбит над США. Конечно же, нашлись и те, кто утверждает, что найденная сфера может быть связана с НЛО.

Район с необычной находкой все еще остается оцепленным и власти пока не могут точно сказать, что именно выплыло из океана.

По предварительной версии, металлический шар – это швартовый буй, если брать во внимание покрывающую его ржавчину и две металлические ручки на нем. В итоге, было решено сохранить шар на некоторое время, чтобы его мог забрать владелец.

«Курсор» писал ранее, что на пляже Иья-Комприда в Бразилии во время прогулки местные жители нашли гигантскую кисть с длинным пальцами.