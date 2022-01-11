Япония: Северная Корея запустила баллистическую ракету

В ночь на 11 января Северная Корея запустила то, что может быть баллистической ракетой, сообщила японская береговая охрана.

Сообщается, что это уже второй запуск за последние несколько дней.

Южная Корея подтвердила осуществление запуска «неопознанного снаряда», но не предоставила какой-либо дополнительной информации.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что запустила «гиперзвуковую ракету», которая, по словам Пхеньяна, успешно поразила цель.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на Кипре произошло землетрясение, которое ощущалось даже в Израиле.

В ночь на 11 января на Кипре произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Кроме того, стало известно, что губернатор Техаса назначил пятерых членов новой комиссии по Холокосту, геноциду и антисемитизму.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назначил пять человек в новую Консультативную комиссию штата по Холокосту, геноциду и антисемитизму.

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