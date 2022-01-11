Япония: Северная Корея запустила баллистическую ракету

Сообщается, что это уже второй запуск за последние несколько дней.
Южная Корея подтвердила осуществление запуска «неопознанного снаряда», но не предоставила какой-либо дополнительной информации.
На прошлой неделе Северная Корея заявила, что запустила «гиперзвуковую ракету», которая, по словам Пхеньяна, успешно поразила цель.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что на Кипре произошло землетрясение, которое ощущалось даже в Израиле.
В ночь на 11 января на Кипре произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Кроме того, стало известно, что губернатор Техаса назначил пятерых членов новой комиссии по Холокосту, геноциду и антисемитизму.
Губернатор Техаса Грег Эбботт назначил пять человек в новую Консультативную комиссию штата по Холокосту, геноциду и антисемитизму.
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