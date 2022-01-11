На Кипре произошло землетрясение, которое ощущалось даже в Израиле

В ночь на 11 января на Кипре произошло землетрясение магнитудой 6,4.

На Кипре произошло достаточно мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера.

По данным Европейского сейсмологического института (EMSC), эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров под землей.

Сообщается, что эти подземные толчки ощущались во многих районах Израиля.

Ранее Курсор писал о том, что увеличение количества молний вокруг Северного полюса обеспокоило ученых.

Для возникновения молнии необходима нестабильная атмосфера и теплый и влажный воздух.

Кроме того, стало известно, что ученые заявили — последние 7 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Согласно данным Службы изменения климата Copernicus, собирающей информацию со спутниковой системы ЕС, последние 7 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений за климатом.

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