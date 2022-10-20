За должность премьер-министра Британии может побороться Борис Джонсон

Сегодня, 20 октября, во время брифинга британский премьер Лиз Трасс и лидер Консервативной партии объявила, что уходит в отставку. Теперь за эту должность может снова побороться Борис Джонсон.

Согласно информации издания, Джонсон намерен участвовать в выборах и считает, что это вопрос «национальных интересов». На данный момент он получает сигналы от своих сторонников. По данным The Times, Джонсон верит, что способен снова возглавить консерваторов.

Также издание со ссылкой на нескольких членов Консервативной партии отмечает, что возвращение Джонсона вполне может состояться.

По данным опроса членов Консервативной партии за 17-18 октября, опубликованным на авторитетном сервисе YouGov, большинство тори (члены Консервативной партии) хотят, чтобы правительство возглавил Джонсон. Каждый третий консерватор (32%) говорит, что именно он является подходящим кандидатом. За ним следуют бывший министр финансов Риши Сунак (23%) и действующий министр обороны Бен Уоллес (10%).

Отмечается, что избиратели Трасс особенно заинтересованы в возвращении Джонсона — 44% от их числа называют его преемником.

«Курсор» писал ранее, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку и уйти со своего поста, однако официально извинилась за «ошибки» в своей экономической программе.