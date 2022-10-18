Смена курса: Лиз Трасс извинилась за свои ошибки

«Я останусь на посту премьер-министра, потому что люди выбрали меня для того, чтобы я обеспечила благополучие Великобритании», – заявила Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку и уйти со своего поста, однако официально извинилась за «ошибки» в своей экономической программе.

Нововведения, которые были озвучены ее правительством, критически подорвали доверие инвесторов. В результате министра финансов уволили, новые налоговые меры отменили, а Лиз Трасс осталась на посту премьер-министра.

Трасс заявила: «Я хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки. Я хотела помочь людям со счетами за электричество и решить проблему высоких налогов, однако наши действия зашли слишком далеко».

Министр финансов Квази Квартенг ранее сообщил об изменениях в налоговой политике Великобритании. Он ввел в сентябре 45 млрд фунтов стерлингов для вывода экономики из стагнации. В итоге стоимость займов резко возросла. Банку Англии пришлось вмешаться и предовратить банкротство пенсионных фондов.

Лиз Трасс приняла решение уволить Квартенга, а вновь назначенный министр финансов Джереми Хант заявил об отмене программы.

«Было бы совершенно безответственно с моей стороны не действовать в национальных интересах так, как я это сделала, – пояснила Лиз Трасс. – Поэтому, мы изменили политику».

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