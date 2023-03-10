Зачем путин на самом деле совершил ракетный удар по Украине 9 марта – ответ ISW

Возможно, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар 9 марта, чтобы успокоить провоенные и ультранационалистические круги в России, которые призывали отомстить за инцидент в Брянской области 2 марта.

Потому во время массированного ракетного удара по всей Украине 9 марта были запущены 84 ракеты, направленные на критически важную инфраструктуру. Это включало 28 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 20 крылатых ракет «Калибр», 6 противокорабельных ракет Х-22, 6 гиперзвуковых ракет Х-47 «Кинжал», 2 сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31-П, 6 управляемых ракет Х-59 и не менее 13 ракет из комплексов С-300.

Подробнее об этом информирует Центр изучения войны (ISW).

Кроме того, российские войска использовали восемь беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 иранского производства для атаки на Украину. Украинские официальные лица утверждают, что целью этих аппаратов было отвлечь внимание систем ПВО ВСУ перед ракетными ударами.

По данным сообщений из министерства обороны российской федерации*, российская армия осуществила «высокоточные ракетные удары большой дальности с воздуха, моря и наземного базирования» по объектам военной инфраструктуры, военно-промышленных комплексов и энергетической инфраструктуры, которые поддерживаю и обеспечивают Вооруженные силы Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о значительном ущербе, нанесенном вражескими ракетными ударами по 8 объектам энергетической системы страны, из-за чего в некоторых регионах Украины экстренно выключали свет.

Городская военная администрация Киева отмечает, что ракеты «Кинжал» возможно использовались российской армией в атаке на неопределенную цель, в то время как кадры, которые были размещены в социальных сетях, показывают область, из которой поднимается дым, что указывает на то, что одна из столичных тепловых электростанций была атакована.

Ранее «Курсор» информировал, сколько денег власти российской федерации потратили на ракетный обстрел Украины 9 марта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!