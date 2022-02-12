Законодатели США призывают принять меры по борьбе с антисемитизмом в университетских городках

На прошлой неделе 39 членов Конгресса направили письмо в Управление по гражданским правам Министерства образования США. Группу возглавил Тед Лью, демократ из Калифорнии.
В письме говорится, что администрация Байдена долгое время откладывала кодификацию правил, призванных защитить американских еврейских студентов колледжей, в том числе указ, подписанный бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, и откладывала расследование антисемитских жалоб.
Указ Трампа от декабря 2019 года фактически вынудит правительство США приостановить финансирование колледжей и университетов, если они не смогут противостоять дискриминации еврейских студентов.
Закон запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения в программах, финансируемых из федерального бюджета.
В письме законодателей от 4 февраля содержится призыв к Министерству образования издать правило об исполнительном указе, которое формализует его как постановление, имеющее силу закона.
Кодификация исполнительного указа также послужит сигналом для администраторов колледжей о том, что администрация Байдена серьезно относится к этому вопросу.
«Во времена предыдущей администрации у администраторов университетов было четкое представление о том, что федеральное управление по гражданским правам понимает антисемитизм в кампусе и уделяет ему особое внимание», — сказал Кеннет Л. Маркус, глава Центра Брандейса, правозащитной группы, которая борется с антисемитизмом. «Я не думаю, что администраторы университетов обязательно получили такое же впечатление от администрации Байдена».
Администрация Байдена сначала заявила, что опубликует нормотворчество в январе 2022 года, а затем отложила этот шаг до декабря 2022 года.
Администрация Трампа дважды откладывала выпуск правил в 2020 году.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что антисемитизм в Украине остался на прежнем уровне.
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