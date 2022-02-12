Законодатели США призывают принять меры по борьбе с антисемитизмом в университетских городках

Двухпартийная группа из 39 членов Конгресса заявляет, что администрация Байдена отложила кодификацию исполнительного указа Трампа 2019 года, направленного на защиту еврейских студентов колледжей.

На прошлой неделе 39 членов Конгресса направили письмо в Управление по гражданским правам Министерства образования США. Группу возглавил Тед Лью, демократ из Калифорнии.

В письме говорится, что администрация Байдена долгое время откладывала кодификацию правил, призванных защитить американских еврейских студентов колледжей, в том числе указ, подписанный бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, и откладывала расследование антисемитских жалоб.

Указ Трампа от декабря 2019 года фактически вынудит правительство США приостановить финансирование колледжей и университетов, если они не смогут противостоять дискриминации еврейских студентов.

Закон запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения в программах, финансируемых из федерального бюджета.

В письме законодателей от 4 февраля содержится призыв к Министерству образования издать правило об исполнительном указе, которое формализует его как постановление, имеющее силу закона.

Кодификация исполнительного указа также послужит сигналом для администраторов колледжей о том, что администрация Байдена серьезно относится к этому вопросу.

«Во времена предыдущей администрации у администраторов университетов было четкое представление о том, что федеральное управление по гражданским правам понимает антисемитизм в кампусе и уделяет ему особое внимание», — сказал Кеннет Л. Маркус, глава Центра Брандейса, правозащитной группы, которая борется с антисемитизмом. «Я не думаю, что администраторы университетов обязательно получили такое же впечатление от администрации Байдена».

Администрация Байдена сначала заявила, что опубликует нормотворчество в январе 2022 года, а затем отложила этот шаг до декабря 2022 года.

Администрация Трампа дважды откладывала выпуск правил в 2020 году.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что антисемитизм в Украине остался на прежнем уровне.

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