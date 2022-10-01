Замедляет прогрессирование: ученые из Японии и США разработали препарат против болезни Альцгеймера

Представители фармацевтических компаний Eisai и Biogen заявили, что их препарат леканемаб значительно замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера. Результаты исследований показали, что использование этого препарата в течение 18 месяцев снижает скорость ухудшения симптомов на 27%.

Точные результаты тестов с участием 1800 человек с ранней стадией заболевания вскоре будут опубликованы в рецензируемом научном журнале.

Об этом 1 октября сообщается в пресс-релизе американской биотехнологической компании Biogen.

Заявка на допуск препарата на рынок США была подана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в июле. Решение объявят в январе следующего года. Эксперты ожидают одобрения контролирующих структур.

Представители корпораций подтверждают, что применение препарата связано с противодействием эффектам накопления белковых отложений в головном мозге , так называемого бета-амилоида. Гипотеза о том, что белок является основной причиной заболевания, легла в основу многих лекарств, но до сих пор они не принесли прорывных результатов. Работа над многочисленными препаратами была прекращена.

В прошлом году Eisai и Biogen получили одобрение FDA на другой препарат против болезни Альцгеймера, препарат под названием Aduhelm. Однако, процедура была несколько спорной, так как заключение было основано на результатах двух исследований, которые оказались безрезультатными. Aduhelm используется и возмещается в ограниченной степени. Его начальная цена в 56 000 долларов была снижена вдвое в этом году.

Болезнь Альцгеймера — заболевание нервной системы, являющееся наиболее частой причиной слабоумия у людей в пожилом возрасте. Недуг не поддается лечению. Ученые провели исследования и нашли способ, который помогает определить предрасположенность пациентов к болезни.

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