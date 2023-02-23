Заморозки войны не будет: украинский генерал сделал заявление

Для «заморозки» военный действий у российских властей не хватить ресурсов, ведь украинская армия продолжает наращивать мощь.

Российское руководство не заинтересовано в продолжении длительных военных действий на Украине, так как это будет иметь негативные последствия для страны. Вместо этого они хотят быстро завоевать контроль над Донецкой и Луганской областями, понимая, что продолжение «заморозки» конфликта может привести к еще более серьезным проблемам.

Подробнее об этом информирует «Украинская правда«, публикуя интервью с главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

По словам некоторых экспертов, россия* старается доказать, что они могут быстро завершить конфликт в Украине и ограничиться контролем над некоторыми территориями. Тем не менее, есть и другие, кто считает, что затягивание войны может оказаться выгодным для россии.

Несмотря на эту ситуацию, многие люди в россии осознают, что продолжение военных действий не принесет ничего хорошего. Они понимают, что это может стать причиной еще большего наращивания напряжения между двумя странами, а также ухудшения экономической ситуации в россии. Вместо этого, они хотят быстрого и мирного решения конфликта, которое будет наилучшим для всех сторон.

«Они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это продлится, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики», — подчеркнул глава Главного управления разведки.

Ранее «Курсор» информировал, что в ISW рассказали о новой провальной тактике россии в войне с Украиной. Институт утверждает, что таким образом влиятельные россияне пытаются скрыть реальную угрозу, которую представляет теперь для них Украина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!