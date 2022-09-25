Запуск миссии «Артемида» на Луну отложен из-за шторма, – NASA

Миссия NASA «Артемида» отложена из-за тропического шторма, направляющегося во Флориду. В NASA решили перестраховаться и реализовать соответствующие планы позже.

Возвращение США на Луну через пять десятилетий задерживается. По данным Национального центра США по ураганам, тропический шторм Ян, как ожидается, обрушится на Флориду, где находится Космический центр Кеннеди.

Об этом 25 сентября сообщил Jerusalem post.

Испытательный запуск без экипажа, знаменует собой важный поворотный момент для программы пилотируемых космических полетов. Возвращение на спутник Земли планируется после десятилетий, сосредоточенных на низкой околоземной орбите с космическими шаттлами и Международной космической станцией. «Артемида» отправится на Луну, представляя собой ступеньку для будущего полета на Марс.

Названная в честь богини, которая была сестрой-близнецом «Аполлона» в древнегреческой мифологии, «Артемида» стремится вернуть астронавтов на поверхность Луны уже в 2025 году. Все же некоторые эксперты считают, что временные рамки, вероятно, сдвинутся.

Космические силы США заявили о требовании относительно проверки системы каждые 25 дней. Для этого ракету тестируют. В случае любых неточностей и проблем ракету высотой 98 метров убирают со стартовой площадки и переводят обратно в ангар до стабилизации ситуации.

Ранее «Курсор» сообщал, что это уже не первая дата переноса запуска. NASA намеревалось объявить старт «Артемиды» еще в начале сентября, но это не произошло из-за утечки топлива. Тогда ученые заявили, что точная дата осуществления полета зависит от ряда условий, в том числе, от того, решит ли NASA продлить время, необходимое на проверку батарей системы прекращения полета ракеты Space Launch System (SLS).