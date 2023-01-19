«Запятнанную нацистами» картину Ван Гога намерена сохранить японская компания

Несколько десятилетий назад произведение искусства было самым дорогим в мире.

После подачи иска в США семьей предыдущего владельца картины Ван Гога японская компания защитила право собственности на картину «Подсолнухи», которую она приобрела на аукционе в 1987 году.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Картина, одна из пяти оригинальных версий культового натюрморта, была куплена на аукционе Christie’s в Лондоне за 40 миллионов долларов предшественником страхового гиганта Sompo Holdings. Это сделало ее на некоторое время самой дорогой картиной в мире.

В декабре семья бывшего владельца картины, еврейского банкира Пола фон Мендельсона-Бартольди, подала иск в Иллинойсе, требуя вернуть картину и возместить ущерб в размере сотен миллионов долларов. Согласно иску, предшественница Сомпо, Yasuda Fire & Marine Insurance, приобрела картину «в безрассудном пренебрежении ее происхождением, включая принудительную продажу картины Мендельсоном-Бартольди в нацистской Германии в 1934 году».

«Sompo Holdings неправомерно использовала картину, чтобы получить миллиарды долларов неосновательного обогащения с помощью изощренной стратегии брендинга. Обвиняемые в коммерческих целях использовали в качестве корпоративной эмблемы то, что, как они давно знали, было произведением искусства, запятнанным нацистами», — говорится в иске.

Тем не менее Sompo Holdings защитила свое право собственности на картину и заявила, что «категорически отвергает обвинения в правонарушениях». Компания «намерена энергично защищать свои права собственности на «Подсолнухи».

«Курсор» сообщал, что экоактивисты облили супом еще одну знаменитую картину Ван Гога.