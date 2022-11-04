Экоактивисты облили супом еще одну знаменитую картину Ван Гога

Группа протестующих в пятницу бросила гороховый суп в шедевр Винсента Ван Гога в знак протеста, который, как они предупредили, будет продолжаться до тех пор, пока больше внимания не будет уделено изменению климата.

פעילות אקלים שפכו מרק ירקות על יצירת אמנות של ואן גוך המוצגת ברומא, ואחר כך הדביקו עצמן לקיר בניסיון לעורר תשומת לב למשבר האקלים העולמי. היצירה היא ציור בשם "הזורע" משנת 1888, שלא נפגע מהתקרית מכיוון והוא מוגן מאחורי זכוכית

(צילום: רויטרס)@itamargalit pic.twitter.com/BjaZ6OPSE9 — כאן חדשות (@kann_news) November 4, 2022

Согласно новостным сообщениям, картина голландского художника 1888 года, изображающая фермера, сеющего свою землю под ярким солнцем, была выставлена за стеклом и осталась неповрежденной.

Протестующие из организации «Последнеее поколение» заявили, что нападение, совершенное четырьмя людьми, было «отчаянным и научно обоснованным криком, который нельзя расценивать как просто вандализм».

Climate activists have just thrown vegetable soup on Van Gogh’s The Sower on display in Rome. It's getting pathetic. As said, there are better ways to get attention. This is pissing a lot of people off. Even people who are as concerned as them about climate-problems. pic.twitter.com/JL8lhE4aft — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) November 4, 2022

«Ненасильственные прямые действия будут продолжаться до тех пор, пока граждане не получат ответы от своего правительства на требования остановить добычу газа и угля и инвестировать не менее 20 ГВт возобновляемых источников энергии», — говорится в заявлении.

The moment climate activists in Rome throw vegetable soup over a Van Gogh masterpiece.pic.twitter.com/WKoKlNbwPJ — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 4, 2022

Серия нападений, в том числе со стороны «Последнего поколения» и других групп, была направлена против крупных картин в престижных музеях таких художников, как Леонардо да Винчи, Клод Моне, Вермеер и Ван Гог.

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