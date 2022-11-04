Экоактивисты облили супом еще одну знаменитую картину Ван Гога

Группа протестующих в пятницу бросила гороховый суп в шедевр Винсента Ван Гога в знак протеста, который, как они предупредили, будет продолжаться до тех пор, пока больше внимания не будет уделено изменению климата.
Согласно новостным сообщениям, картина голландского художника 1888 года, изображающая фермера, сеющего свою землю под ярким солнцем, была выставлена за стеклом и осталась неповрежденной.
Протестующие из организации «Последнеее поколение» заявили, что нападение, совершенное четырьмя людьми, было «отчаянным и научно обоснованным криком, который нельзя расценивать как просто вандализм».
«Ненасильственные прямые действия будут продолжаться до тех пор, пока граждане не получат ответы от своего правительства на требования остановить добычу газа и угля и инвестировать не менее 20 ГВт возобновляемых источников энергии», — говорится в заявлении.
Серия нападений, в том числе со стороны «Последнего поколения» и других групп, была направлена против крупных картин в престижных музеях таких художников, как Леонардо да Винчи, Клод Моне, Вермеер и Ван Гог.
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