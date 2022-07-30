Завтра на Землю упадет китайская космическая ракета: что известно

Эксперты говорят, что пока неизвестно куда именно упадут обломки китайской ракеты, это может быть и населенный район.

Китайская ракета-носитель Чанчжэн-5В выполнила свою миссию и теперь возвращается на Землю. Но сложность состоит в том, что ее спуск не контролируется. Согласно данным экспертов, ее обломки упадут на планету завтра, 31 июля.

Об этом сообщает издание SciecneAlert.

Известно, что ракета доставляла на космическую станцию Китая модуль «Тяньгун». Она весит более 20 тонн и при вхождении в атмосферу ожидается, что ее большая часть развалится и сгорит, но существует высокая вероятность того, что большие обломки ракеты, весом от 4 до 9 тонн, упадут на Землю и это может быть населенная местность.

Эксперты говорят, что ориентировочное место падение обломков можно будет рассчитать лишь после того, как ракета войдет в атмосферу Земли. Уже составлена приблизительная карта, на которой показаны регионы, где это может случиться.

Аналитик Тед Мюльхаупт считает, что вероятность того, что обломки ракеты нанесут вред инфраструктуре и повредят людям хоть и низкая, но не нулевая. Согласно его данным, риск пострадать в результате падения ракеты составляет 6 на 10 триллионов. Для сравнения, шанс, что в вас попадет молния в 80 тысяч раз выше.

Но есть и другие данные экспертов, которые указывают на то, что вероятность получения травм в результате происшествия, намного выше.

«Курсор» писал ранее, что в ближайшие дни мимо Земли пролетят два больших астероида.