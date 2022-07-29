NASA: В ближайшие дни мимо Земли пролетят два больших астероида

Международное космическое агентство не беспокоится по поводу этих астероидов, потому что они не угрожают человечеству.

Астероиды пролетят мимо Земли 29 и 30 июля.

Об этом сообщается на сайте НАСА.

Астероид диаметром 122 метра будет находиться на расстоянии 2,8 миллиона километров от Земли. По данным СМИ, это примерно как 7 расстояний от нашей планеты до Луны. Скорость полета астероида будет в 17 раз быстрее, чем у пули, выпущенной из винтовки.

Второй астероид будет в два раза больше — 283 метра — но пролетит на расстоянии 6,9 миллиона километров от нашей планеты.

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