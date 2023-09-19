Зеленский на Генассамблее ООН призвал мир не заключать теневые договоренности и напомнил о пригожине

Президент Украины напомнил о предложенной Киевом Формуле мира и подчеркнул, что "злу нельзя доверять".

В Киеве знают о попытках заключить какие-либо теневые договоренности за кулисами о войне Украины против российской федерации*, однако злу нельзя доверять.

Об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил о предложенной украинской стороной Формуле мира.

"Формула не только об Украине. Более 140 государств и международных организаций полностью или частично ее поддержали. Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены россией* против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами", - заявил Зеленский.

Он также заявил о том, что "злу нельзя доверять".

"Спросите пригожина, стоит ли доверять обещаниям путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто. Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну. Превращение в оружие должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны возвратиться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал Курсор, во вторник, 19 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в Нью-Йорке проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинских дипломатов, во время беседы Зеленский сосредоточится на противоракетной обороне, поскольку "есть только 5 стран, производящих эффективную противоракетную оборону, и Израиль — одна из них".

Также Курсор писал о том, что Зеленский призвал украинцев готовиться к существованию в условиях конфликта с рф и привел в пример Израиль.