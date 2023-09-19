Нетаниягу в Нью-Йорке проведет встречу с Зеленским - СМИ узнали, о чем поговорят лидеры

Премьер-министр Израиля - единственный лидер дружественного Украине государства, который не посещал страну во время войны.

Во вторник, 19 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в Нью-Йорке проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на украинские дипломатические источники.

Отмечается, что во время беседы Зеленский сосредоточится на противоракетной обороне, поскольку "есть только 5 стран, производящих эффективную противоракетную оборону, и Израиль — одна из них".

В Киеве также считают, что Нетаниягу будет использовать встречу как предлог, чтобы не принять приглашение Зеленского посетить Киев.

«Нетаниягу — единственный лидер дружественного государства, который не посещал страну во время войны», — сказал украинский чиновник.

При этом, по данным СМИ, Киев все еще надеется на визит президента Ицхака Герцога или спикера Кнессета Амира Оханы.

Как сообщал Курсор, на днях Зеленский заявил, что из-за недостаточной помощи Израиля Украине, он не может защитить всех евреев в Умани. Также он добавил, что ответственность за жизни десятков тысяч евреев, приезжающих молиться в Умань на праздник Рош ха-Шана, лежит не только на Украине, но и на Израиле, который предпринимает для этого недостаточно.

Также мы писали о том, что Израиль депортирует около 10% украинских туристов. Украина в ответ на это может закрыть границы для еврейских паломников, направляющихся в Умань на Рош ха-Шана.