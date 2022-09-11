Зеленский ответил на вопрос, готов ли он сейчас вести переговоры с россией

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас ему не о чем говорить с путиным*. Какие-либо переговоры с россией* по поводу завершения боевых действий будут возможны после того как российская сторона сможет сформулировать отчетливую и адекватную свою позицию.

Об этом пишет «Gazeta.ua».

Зеленский отметил, что Украина по-прежнему хочет закончить войну, однако обстоятельства изменились.

«Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят» – заметил он.

Украинский президент пояснил свою позицию тем, что договориться можно с кем угодно, кроме россии*, поскольку в этом случае нет уверенности в способности Кремля держать слово. В связи с этим, россии* сложно доверять. Но если путин* хочет о чем-то договариваться с Украиной, то для начала российской армии нужно прекратить террор против мирного населения Украины и полностью очистить от своего присутствия все оккупированные украинские земли.

Зеленский уточнил, что только после этого можно будет говорить об открытии определенного дипломатического коридора.

Ранее «Курсор» писал о том, что Индонезия готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина на своей территории.



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