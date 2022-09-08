Индонезия предложила организовать встречу Зеленского и путина

Ожидается, что встреча двух лидеров может пройти на полях саммита G20 на Бали. Индонезия готова взять на себя ответственность и организовать эту встречу. Соответствующее заявление сделал посол Индонезии в москве* Хосе Таварес.

Об этом пишут «Экономические новости».

«Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», — отметил посол.

Таварес пояснил, что Индонезия отлично подходит в качестве площадки для переговоров, поскольку у нее уже был подобный опыт, ведь страна много раз принимала у себя международные форумы, такие как АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. К тому же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников встречи, в первую очередь глав государств, которые приедут на саммит.



Ранее «Курсор» писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул свою позицию по поводу стабилизации фронта и переговоров с россией*. Он рассказал, готова ли Украина к прекращению огня.

Кроме того, мы сообщали, что Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Об этом он проинформировал своих международных партнеров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!