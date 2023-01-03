Зеленский пообщался с британским премьером: о чем шла речь

По словам президента Украины, государства активизируют усилия «для приближения победы уже в этом году».

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Об этом в своем Twitter сообщил глава Украинского государства.

Согласно сообщению, стороны согласились активизировать усилия для приближения победы Киева в войне против российской федерации*.

«Обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Есть для этого конкретные решения», – отметил Зеленский.

Как сообщал Курсор, в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе. Об этом сообщалось на сайте британского правительства.

Согласно сообщению, Великобритания поддерживает Украину, и «атаки российских войск на города и мирных жителей в Украине не останутся без ответа».

«Иранский режим, все более изолированный из-за призывов к переменам со стороны собственного народа, заключает соглашения с путиным в отчаянной попытке выжить. Путин хочет сломать дух Украины, но ему это не удастся. Украина победит и отстроится”, — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

Ранее Курсор писал, что Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

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