Великобритания ввела новые санкции против россии и Ирана

Всем лицам и попавшим под ограничения компаниям заморозят активы и запретят въезд в Британию.

Правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии* и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что Великобритания поддерживает Украину, и «атаки российских войск на города и мирных жителей в Украине не останутся без ответа».

«Иранский режим, все более изолированный из-за призывов к переменам со стороны собственного народа, заключает соглашения с путиным в отчаянной попытке выжить. Путин хочет сломать дух Украины, но ему это не удастся. Украина победит и отстроится”, — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

Согласно сообщению, британское правительство объявило о новом санкционном пакете, направленном против чиновников российской армии, причастных к ракетным обстрелам Украины, а также против иранских компаний, бизнесменов и должностных лиц, причастных к производству и/или поставкам беспилотников кремлю.

Всего в списке 12 россиян, 3 иранца и одна иранская компания MADO. Всем лицам и попавшим под санкции компаниям заморозят активы и запретят въезд в Британию.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 9 декабря, Великобритания вызвала в Лондон самого высокопоставленного дипломата Ирана. Это произошло после казни Мохсена Шекари — первого приведенного в силу смертельного приговора в связи с недавними антиправительственными волнениями.

«Казнь Мохсена Шекари иранским режимом отвратительна. Он — трагическая жертва правовой системы, в которой распространены несоразмерные приговоры, политически мотивированные судебные процессы и принудительные признания», — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

«Мы ясно изложили наши взгляды иранским властям: Иран должен немедленно прекратить казни и положить конец насилию против собственного народа», — добавил дипломат.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!