Зеленский — главный фаворит букмекеров на получение Нобелевской премии мира-2022

Президент Украины Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, согласно данным букмекерских контор, Зеленский является главным фаворитом на звание лауреата премии.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что премия для президента будет означать, что он «взял на себя полную ответственность в самый опасный момент».

«Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит высокую цену за право жить без войны», — сказал Подоляк.

Также на премию претендуют экоактивистка Грета Тунберг, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российский оппозиционер Алексей Навальный.

Как сообщал Курсор, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Украина готова к переговорам с российской федерацией*, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным.

«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало россии договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом россии», — сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вместе с Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!