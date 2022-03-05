Зеленский: Уверен скоро мы сможем сказать нашим людям возвращаться домой

Владимир Зеленский выступил с заявлением, заявив, что он уверен в том, что скоро украинцы смогут вернуться домой, где наступит мир.
Также он сообщил, что общается с мировыми лидерами по поводу финансирования восстановления Украины, так как российские оккупанты продолжают бомбить города и наносить серьезный ущерб инфраструктуре.
Зеленский заявил, что российские войска несут непоправимые утраты. По предварительным подсчетам, за 10 дней войны с Украиной погибло больше 10 000 российских солдат.
Обращение опубликовал телеграм-канал Украина 24/7.
«Курсор» писал также о том, что более 66 тысяч украинцев вернулись в страну воевать против России.
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