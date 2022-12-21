Зеленский уже в США: какие страны он может посетить после – СМИ

19:50, Сегодня
Мировые новости, Политика
владимир зеленский фото
Фото: president.gov.ua

Названа помощь, которую получит Украина от США.

Журналисты пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Великобританию, Францию и Германию после визита в США.

Об этом сообщает CBS.

Отметим, что украинский лидер в среду утром по Вашингтону прибыл в США, где встретится с президентом Джо Байденом и выступит перед Конгрессом. Согласно предварительному графику, в 21:00 Байден встретит Зеленского, после чего проведет с ним двустороннюю встречу.

В 23:30 запланирована общая пресс-конференция, а позже, примерно в 02:30, президент Украины выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.

Издание «Униан» со ссылкой на государственного секретаря Энтони Блинкена пишет, что США выделяют Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, она включает системы ЗРК Patriot ($850 млн от Пентагона в дополнение к подписанному ранее президентом Байденом $1 млрд).

Помощь предполагает:

  • одна батарея Patriot и боеприпасы
  • боеприпасы к HIMARS
  • 500 артиллерийских снарядов 155мм с точным наведением
  • 10 120-мм миномётных систем и 10 тыс. 120-мм миномётных выстрелов
  • 10 82-мм миномётных систем
  • 10 60-мм миномётных систем
  • 37 Cougar MRAP
  • 120 автомобилей HMMWV
  • 6 бронированных грузовиков общего назначения
  • неназванное количество HARM
  • неназванное количество JADM
  • более 2,7 тыс. гранатомётов и стрелкового оружия
  • противопехотные боеприпасы «Клеймор»
  • приборы ночного видения и оптика
  • тактические защищенные системы связи
  • бронежилеты
  • 45 тыс. 152мм артиллерийских снарядов
  • 20 тыс. 122мм артиллерийских снарядов
  • 50 тыс. 122-мм реактивных снарядов для систем БМ-21 «Град»
  • 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов
  • терминалы и услуги SATCOM
  • финансирование обучения и технического обслуживания

«Курсор» сообщал, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, зачем Байден пригласил Зеленского в США.

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