Зеленский уже в США: какие страны он может посетить после – СМИ

Журналисты пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Великобританию, Францию и Германию после визита в США.
Об этом сообщает CBS.
Отметим, что украинский лидер в среду утром по Вашингтону прибыл в США, где встретится с президентом Джо Байденом и выступит перед Конгрессом. Согласно предварительному графику, в 21:00 Байден встретит Зеленского, после чего проведет с ним двустороннюю встречу.
В 23:30 запланирована общая пресс-конференция, а позже, примерно в 02:30, президент Украины выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.
Издание «Униан» со ссылкой на государственного секретаря Энтони Блинкена пишет, что США выделяют Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, она включает системы ЗРК Patriot ($850 млн от Пентагона в дополнение к подписанному ранее президентом Байденом $1 млрд).
Помощь предполагает:
- одна батарея Patriot и боеприпасы
- боеприпасы к HIMARS
- 500 артиллерийских снарядов 155мм с точным наведением
- 10 120-мм миномётных систем и 10 тыс. 120-мм миномётных выстрелов
- 10 82-мм миномётных систем
- 10 60-мм миномётных систем
- 37 Cougar MRAP
- 120 автомобилей HMMWV
- 6 бронированных грузовиков общего назначения
- неназванное количество HARM
- неназванное количество JADM
- более 2,7 тыс. гранатомётов и стрелкового оружия
- противопехотные боеприпасы «Клеймор»
- приборы ночного видения и оптика
- тактические защищенные системы связи
- бронежилеты
- 45 тыс. 152мм артиллерийских снарядов
- 20 тыс. 122мм артиллерийских снарядов
- 50 тыс. 122-мм реактивных снарядов для систем БМ-21 «Град»
- 100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов
- терминалы и услуги SATCOM
- финансирование обучения и технического обслуживания
«Курсор» сообщал, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, зачем Байден пригласил Зеленского в США.