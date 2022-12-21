Зеленский уже в США: какие страны он может посетить после – СМИ

Журналисты пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Великобританию, Францию и Германию после визита в США.

Об этом сообщает CBS.

Отметим, что украинский лидер в среду утром по Вашингтону прибыл в США, где встретится с президентом Джо Байденом и выступит перед Конгрессом. Согласно предварительному графику, в 21:00 Байден встретит Зеленского, после чего проведет с ним двустороннюю встречу.

В 23:30 запланирована общая пресс-конференция, а позже, примерно в 02:30, президент Украины выступит с обращением перед обеими палатами Конгресса.

Издание «Униан» со ссылкой на государственного секретаря Энтони Блинкена пишет, что США выделяют Украине дополнительную военную помощь на $1,85 млрд, она включает системы ЗРК Patriot ($850 млн от Пентагона в дополнение к подписанному ранее президентом Байденом $1 млрд).

Помощь предполагает:

одна батарея Patriot и боеприпасы

боеприпасы к HIMARS

500 артиллерийских снарядов 155мм с точным наведением

10 120-мм миномётных систем и 10 тыс. 120-мм миномётных выстрелов

10 82-мм миномётных систем

10 60-мм миномётных систем

37 Cougar MRAP

120 автомобилей HMMWV

6 бронированных грузовиков общего назначения

неназванное количество HARM

неназванное количество JADM

более 2,7 тыс. гранатомётов и стрелкового оружия

противопехотные боеприпасы «Клеймор»

приборы ночного видения и оптика

тактические защищенные системы связи

бронежилеты

45 тыс. 152мм артиллерийских снарядов

20 тыс. 122мм артиллерийских снарядов

50 тыс. 122-мм реактивных снарядов для систем БМ-21 «Град»

100 тыс. 125-мм танковых боеприпасов

терминалы и услуги SATCOM

финансирование обучения и технического обслуживания

«Курсор» сообщал, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассказал, зачем Байден пригласил Зеленского в США.