Зачем Байден пригласил Зеленского в США – Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби утверждает, что президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашинтон, потому что полагает, что началась новая стадия войны в Украине.

Об этом он сообщил в эфире CNN.

По словам Кирби, американский лидер считает, что начало зимы является самым подходящим моментом для разговора «лицом к лицу» с Зеленским. Согласно ожиданиям, они обсудят военную и экономическую помощь США Украины и санкции против *рф.

Кирби полагает, что Байден и Зеленский обсудят варианты завершения войны.

«Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о «справедливом мире» и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого», – сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности утверждает, что Зеленский понимает, на какой риск он пошел, когда впервые с начала полномасштабного российского вторжения покинул пределы Украины. По его словам, американская сторона обеспечила безопасность этого визита.

«Мы работаем в тесном контакте с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как в Соединенные Штаты, так и обратно. Мы будем продолжать поддерживать его потребности в поездках, насколько это возможно», – заявил он.

Кирби также не смог сказать, когда систему противоракетной обороны Patriot задействуют в рамках войны в Украине. По его словам, военные нуждаются в большом количестве времени для обучения управления этой системой.

Ранее политолог предположил, чего добивается путин, нанося ракетные удары по Украине.

«Курсор» сообщал, что в кремле прокомментировали визит Зеленского в США.

Помимо этого специалисты Института изучения войны (ISW) заявили, что Зеленский подорвал информационную кампанию кремля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!