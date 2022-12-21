Зеленский в США: появились первые фото прибытия президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии своего прибытия в США.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, Президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество по приближению нашей победы. Проведу ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки. В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям», ‒ написал Зеленский.

«Курсор» сообщал, какую новую помощь получит Украина от США, а также какие еще страны может посетить Зеленский.