Зеленский рассказал, за какой срок Украина способна вернуть все оккупированные территории

Украинские военные настроены решительно и будут идти только вперед, чтобы освободить территорию Украины от оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным моментом в российско-украинской войне. Он отметил, что 90 дней зимы решат больше чем 30 лет независимости. Глава государства верит в то, что быстрая деоккупация Украины возможна, ведь уже сейчас российские солдаты бегут на некоторых направлениях.

Об этом пишут «Буквы».

«Будь мы немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее», — добавил Зеленский.

Также он признался, что ожидает очень сложную зиму для Украины, ведь рф* будет делать все, чтобы попытаться сломить сопротивление Украины, Европы и мира. Россия надеется, что «это ее последний аргумент». Однако Зеленский выразил надежду на то, что Украина и страны ЕС смогут пройти зимний период без российских энергоресурсов.

По его мнению, необходимо только «завершить демонтаж российского влияния» сейчас, пока идет подготовка «до решающих 90 дней». В частности, усилить против рф* санкционное давление в течение осени путем ограничения в отношении российских экспортных доходов и обеспечения основы для внедрения международного компенсационного механизма за войну. Тогда, после «этих 90 дней путь к победе Украины станет более четким», в чем уверен Зеленский.

Ранее «Курсор» писал о том, что Зеленский ответил на вопрос, готов ли он сейчас вести переговоры с россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!