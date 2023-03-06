Землетрясения в Турции: количество погибших увеличилось

230 тысяч зданий в регионах катастрофы больше нельзя использовать.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате землетрясений 6 февраля превысило 46 тысяч.

Об этом сообщает TRT.

«Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения 6 февраля мы — правительство, все ведомства — срочно мобилизовались. Разрушения были настолько большими, что нам в первые часы не удалось добиться той интенсивности работы, на какую мы рассчитывали. Но мы не сдались перед лицом этих трудностей и в течение нескольких часов активизировали работу на всех уровнях, отдав преимущество спасательным мероприятиям», – заявил он.

По словам Эрдогана, 230 тысяч зданий в регионах землетрясения больше нельзя использовать. Также более 3 млн человек вывезли из зоны бедствия в другие регионы.

Часть граждан расселили по деревням и селам. Президент добавил, что правительство планирует расширить площадь контейнерных городков для нуждающихся и в течение двух месяцев построить городки еще на 100 тысяч контейнеров в качестве временного пристанища для лишившихся крова. В течение года же он обещал отстроить заново жилые дома для населения пострадавших регионов.

Также «Курсор» сообщал, что спустя 25 дней после землетрясений в Турции из-под завалов достали собаку.