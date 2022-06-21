Землю накроет магнитная буря: людям нужно быть осторожными

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье.

С 23 по 25 июня нашу планету накроет несильная, но и продолжительная магнитная буря. Активность в первый день будет невысокой, однако на второй день буря усилится. А вот на третий день активность снова утихнет.

Напомним, что влияние магнитных бурь на здоровье людей выражается в головной боли и болевых ощущениях в мышцах. Также у чувствительных людей бывает тошнота, пониженное или повышенное давление. Куда тяжелее бури переносят метеозависимые, пожилые люди и беременные женщины.

Эксперты не рекомендуют есть в эти дни жирную, жаренную или слишком соленую и острую пищу. Также стоит отказаться от кофе и употребления алкоголя. Перед сном стоит принять контрастный душ и больше придвигаться пешком.

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