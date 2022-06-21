Ученые определили молекулу, которая может помочь лекарствам заменить тренировки

Ученые идентифицировали у мышей молекулу, которая, по их словам, снижает потребление пищи и ожирение, что может однажды обеспечить некоторые преимущества физических упражнений в виде таблеток.
Исследование, опубликованное в журнале Nature на прошлой неделе, показало, что модифицированная аминокислота под названием Lac-Phe была наиболее значимой молекулой, вызываемой у мышей после тренировки.
«Доказано, что регулярные физические упражнения способствуют снижению веса, регулируют аппетит и улучшают метаболический профиль, особенно у людей с избыточным весом и ожирением», — говорит Юн Сюй, соавтор исследования и профессор педиатрии, питания, молекулярной и клеточной биологии в Бейлоре, говорится в заявлении.
«Если мы сможем понять механизм, с помощью которого упражнения вызывают эти преимущества, то мы приблизимся к тому, чтобы помочь многим людям улучшить свое здоровье», — сказал доктор Сюй.
Молекула Lac-Phe, по словам ученых, синтезируется из лактата — побочного продукта напряженных упражнений, вызывающего чувство жжения в мышцах, — а также из аминокислоты фенилаланина, строительного блока белка.
Исследователи обнаружили, что у мышей с ожирением, вызванным диетой, высокая доза Lac-Phe подавляла потребление пищи примерно на 50 процентов по сравнению с контрольными мышами в течение 12 часов, не влияя на их движение или расход энергии.
Когда Lac-Phe вводили мышам в течение 10 дней, они говорят, что молекула уменьшала совокупное потребление пищи и массу тела с потерей жира и улучшала толерантность к глюкозе.
Исследование также выявило фермент под названием CNDP2, участвующий в производстве Lac-Phe.
Было обнаружено, что мыши, лишенные этого фермента, не теряли столько веса при выполнении режима упражнений, как контрольная группа, выполнявшая тот же план упражнений.
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