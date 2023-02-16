Землю накроет мощная трехдневная магнитная буря: названы опасные даты

17:39, Сегодня
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Фото: canva.com

Магнитная буря достаточно большой мощности приближается к Земле. Она будет наблюдаться 19, 20 и 21 февраля.

К концу недели Землю накроет сильная и продолжительная магнитная буря. Она продлится 19, 20 и 21 февраля. В эти дни стоит быть особенно осторожными и поберечь свое здоровье.

Об этом сообщается на сайте Meteoagent.

Также еще одну волну можно ожидать с 22 по 28 февраля. Однако эта магнитная буря будет достаточно слабой.

Эксперты предупреждают, что магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Они также могут привести к сбоям в работе систем навигации и связи.

Наиболее остро влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

В дни магнитных бурь желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить из рациона вредную пищу (острую, соленую, алкоголь). Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Желательно отказаться от кофе, алкоголя и газировки, вместо этого стоит пить больше чистой воды или травяного чая.

Медики советуют также больше проводить время на свежем воздухе. Обязательно высыпайтесь, не лишним будет увеличить продолжительность сна на час.

 

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